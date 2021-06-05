Российский каноист Шамшурин завоевал бронзу на чемпионате Европы
12:53
Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1 000 м на чемпионате Европы по гребле в польской Познани.
Он показал время 4 минуты 08,367 секунды. Победу одержал чех Мартин Фукса (4.06,417). Вторым стал немец Конрад Шайбнер (4.07,842).
31-летний Шамшурин является чемпионом мира 2014 года и трехкратным чемпионом Европы.
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