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Российский каноист Шамшурин завоевал бронзу на чемпионате Европы

12:53

Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1 000 м на чемпионате Европы по гребле в польской Познани.

Он показал время 4 минуты 08,367 секунды. Победу одержал чех Мартин Фукса (4.06,417). Вторым стал немец Конрад Шайбнер (4.07,842).

31-летний Шамшурин является чемпионом мира 2014 года и трехкратным чемпионом Европы.

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