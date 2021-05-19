С 20 по 23 мая в Барнауле пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

C 20 по 23 мая 2021 года в Барнауле состоится второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Он станет решающим отборочным турниром перед Олимпиадой, которая пройдет в Токио в июле-августе.

Лучшие байдарочники и каноисты мира будут оспаривать шесть олимпийских лицензий и 24 комплекта наград Кубка мира.

Олимпийская квалификация пройдет 20-21 мая, а финалы Кубка мира и церемонии награждения — 22-23 мая. Полное расписание можно посмотреть здесь.

Ожидается участие более 300 спортсменов из 58 стран мира, планируется, что соревнования посетят более 20 тысяч зрителей. Эти соревнования, которые пройдут при поддержке генерального партнера барнаульского этапа — банка «Открытие», станут крупнейшими в истории Алтайского края. Аудитория трансляции заездов может превысить 2 миллиона человек в 160 странах мира.

Барнаул получил право на проведение этапа Кубка мира по решению международной федерации гребли на байдарках и каноэ в марте 2019 года.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что в подготовку инфраструктуры и проведение соревнований вложено более 600 млн рублей из бюджетных и внебюджетных источников.