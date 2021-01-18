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Допинг

Байдарочник Берендяев подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА о дисквалификации

21:12

Российский байдарочник Василий Берендяев подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российcкого антидопингового агентства (РУСАДА) о своей дисквалификации, сообщает ТАСС. Слушания состоятся 18 февраля.

Берендяев 31 декабря 2019 года был дисквалифицирован Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы.

Берендяев специализируется в гребле на байдарке-двойке на дистанции 200 метров. В 2017 году он вместе с Александром Бирюковым помог сборной Москвы выиграть командный чемпионат России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10488617

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