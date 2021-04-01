Призер Олимпиады Баггали признан виновным за попытку ввоза запрещенных веществ в Австралию

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2004 года австралийский каноист Натан Баггали и его младший брат Дрю признаны виновными в попытке ввоза 650 кг кокаина в Австралию, сообщает Daily Mail.

В ходе расследования выяснилось, что братья пытались ввезти в Австралию наркотики на общую сумму 151 миллион долларов. Присяжные суда в Брисбене признали виновными обоих подозреваемых. Приговор будет вынесен позже.

Ранее в 2009 году Баггали уже был судим за изготовление и сбыт наркотических веществ. Спортсмен получил пять лет лишения свободы.

Баггали является двукратным призером Олимпиады 2004 года и трехкратным чемпионом мира. В 2005 году австралийца заподозрили в употреблении запрещенных анаболических стероидов, после чего международная федерация дисквалифицировала его на два года.