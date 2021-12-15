На турнире «Небесная грация» начались официальные тренировки

В Москве 15 декабря прошли первые официальные тренировки в рамках международного экспериментального турнира «Небесная грация». Соревнования проводятся по необычным правилам — в основе лежит микс правил 2001-2005 и 2022-2024 годов.

В «Небесной грации» соревнуются 13 гимнасток из стран — участниц Олимпийских игр в Токио. Перед официальным началом старта они опробовали свои новые упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой. Все спортсменки были разделены на три группы и по очереди вышли на тренировочный ковер.

Основные соревнования турнира «Небесная грация», который проводится Благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, состоятся на «ВТБ Арене» 16-17 декабря.