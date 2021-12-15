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На турнире «Небесная грация» начались официальные тренировки

12:30
Александра Кирой-Богатырева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Кирой-Богатырева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В Москве 15 декабря прошли первые официальные тренировки в рамках международного экспериментального турнира «Небесная грация». Соревнования проводятся по необычным правилам — в основе лежит микс правил 2001-2005 и 2022-2024 годов.

В «Небесной грации» соревнуются 13 гимнасток из стран — участниц Олимпийских игр в Токио. Перед официальным началом старта они опробовали свои новые упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой. Все спортсменки были разделены на три группы и по очереди вышли на тренировочный ковер.

Основные соревнования турнира «Небесная грация», который проводится Благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, состоятся на «ВТБ Арене» 16-17 декабря.

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Анастасия Плетнева все материалы автора

Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь

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