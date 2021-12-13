«Очень обрадовались, что получилось сюда попасть». Гимнастка из Венгрии с удовольствием выступит в турнире «Небесная грация»

В международном экспериментальном турнире «Небесная грация», который пройдет на основе правил 2001-2005 и 2022-2024 годов, выступит «художница» из Венгрии София Бернат.

У гимнастки есть российские корни — ее мама Любовь Александрова тренирует в том же клубе RUS RG Sport, в котором занимается София. Бернат прекрасно говорит по-русски, ходит в русскую школу при посольстве страны, а в Москве любит посещать Красную площадь.

— Я уже много раз выступала в России, — рассказала «СЭ» София. — Наверное, больше всего от этих соревнований я жду незабываемых впечатлений. Ну и, конечно, встречи с олимпийскими чемпионками!

Гимнастка отмечает, что по новым правилам в упражнениях стало больше элементов, например, прыжков. И это хорошо для личного развития в спорте — программы получаются более артистичными. А Любовь добавляет, что Софии вообще нравится все новое и сложное.

— Когда мы услышали, что Алина (Кабаева. — Прим. «СЭ») планирует проводить такие соревнования, то очень обрадовались, что у нас получилось сюда попасть. Участие в турнире «Небесная грация» будет незабываемым моментом в карьере, — отметила Любовь Александрова.

Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря. Организатором соревнований является Благотворительный фонд Алины Кабаевой, а сама олимпийская чемпионка — инициатор турнира.