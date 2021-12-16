Лала Крамаренко выиграла упражнение с обручем на турнире «Небесная грация»

Чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко победила в упражнении с обручем на экспериментальном турнире «Небесная грация». За свое выступление под музыку Сергея Рахманинова 17-летняя россиянка набрала 36,65 балла.

Итоги соревнований будут подводиться по сумме многоборья, в которое входят упражнения с четырьмя предметами. Сегодня спортсменки также покажут свои выступления с мячом.

Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проходит в Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря. Организатором соревнований является Благотворительный фонд Алины Кабаевой, а сама олимпийская чемпионка — инициатор турнира.

Обруч

Лала Крамаренко (Россия) — 36,65

Анна Каменщикова (Белоруссия) — 32,55

Марина Мальпика (Мексика) — 31,40

Кетеван Арболишвили (Грузия) — 30,45

Мартина Брамбилла (Италия) — 30,45

София Бернат (Венгрия) — 30,30

Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 30,20

Николь Красюк (Украина) — 29,50

Роза Абитова (Казахстан) — 28,65

Наталья Усова (Узбекистан) — 28,55

Гретель Аделаида Мендоса Рамирес (Куба) — 26,30

Карина Каменецки (Канада) — 26,15

Пия Ковачич (Хорватия) — 25,20