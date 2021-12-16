Лала Крамаренко выиграла упражнение с обручем на турнире «Небесная грация»
Чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко победила в упражнении с обручем на экспериментальном турнире «Небесная грация». За свое выступление под музыку Сергея Рахманинова 17-летняя россиянка набрала 36,65 балла.
Итоги соревнований будут подводиться по сумме многоборья, в которое входят упражнения с четырьмя предметами. Сегодня спортсменки также покажут свои выступления с мячом.
Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проходит в Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря. Организатором соревнований является Благотворительный фонд Алины Кабаевой, а сама олимпийская чемпионка — инициатор турнира.
Обруч
Лала Крамаренко (Россия) — 36,65
Анна Каменщикова (Белоруссия) — 32,55
Марина Мальпика (Мексика) — 31,40
Кетеван Арболишвили (Грузия) — 30,45
Мартина Брамбилла (Италия) — 30,45
София Бернат (Венгрия) — 30,30
Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 30,20
Николь Красюк (Украина) — 29,50
Роза Абитова (Казахстан) — 28,65
Наталья Усова (Узбекистан) — 28,55
Гретель Аделаида Мендоса Рамирес (Куба) — 26,30
Карина Каменецки (Канада) — 26,15
Пия Ковачич (Хорватия) — 25,20
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