Крамаренко лидирует по итогам первого дня турнира «Небесная грация»

Россиянка Лала Крамаренко заняла первое место по итогам двух упражнений — с обручем и мячом — на международном экспериментальном турнире «Небесная грация». По сумме двух программ по итогам первого дня соревнований чемпионка мира среди юниоров набрала 71,95 балла.

Окончательные результаты соревнований будут подведены по сумме многоборья, которое включает в себя четыре упражнения. В пятницу гимнастки покажут упражнения с булавами и лентой.

Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится в Москве по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Небесная грация. Упражнение с мячом

Лала Крамаренко (Россия) — 35,30

Анна Каменщикова (Белоруссия) — 31,60

Кетеван Арболишвили (Грузия) — 31,60

Наталья Усова (Узбекистан) — 30,75

Николь Красюк (Украина) — 30,20

София Бернат (Венгрия) — 29,75

Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 29,40

Марина Мальпика (Мексика) — 28,55

Роза Абитова (Казахстан) — 27,65

Мартина Брамбилла (Италия) — 26,40

Карина Каменецкая (Канада) — 26,40

Гретель Мендоза (Куба) — 24,40

Пия Ковачич (Хорватия) — 22,20

По сумме двух упражнений (обруч + мяч)

Лала Крамаренко (Россия) — 71,95

Анна Каменщикова (Белоруссия) — 64,15

Кетеван Арболишвили (Грузия) — 62,05

София Бернат (Венгрия) — 60,05

Марина Мальпика (Мексика) — 59,95

Николь Красюк (Украина) — 59,70

Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 59,60

Наталья Усова (Узбекистан) — 59,30

Мартина Брамбилла (Италия) — 56,85

Роза Абитова (Казахстан) — 56,30

Карина Каменецкая (Канада) — 52,55

Гретель Мендоза (Куба) — 50,70

Пия Ковачич (Хорватия) — 47,40