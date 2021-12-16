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Крамаренко лидирует по итогам первого дня турнира «Небесная грация»

16:18
Лала Крамаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лала Крамаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Россиянка Лала Крамаренко заняла первое место по итогам двух упражнений — с обручем и мячом — на международном экспериментальном турнире «Небесная грация». По сумме двух программ по итогам первого дня соревнований чемпионка мира среди юниоров набрала 71,95 балла.

Прыжок Лалы Крамаренко. «Небесная грация» готова к взлету

Окончательные результаты соревнований будут подведены по сумме многоборья, которое включает в себя четыре упражнения. В пятницу гимнастки покажут упражнения с булавами и лентой.

Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится в Москве по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Небесная грация. Упражнение с мячом
Лала Крамаренко (Россия) — 35,30
Анна Каменщикова (Белоруссия) — 31,60
Кетеван Арболишвили (Грузия) — 31,60
Наталья Усова (Узбекистан) — 30,75
Николь Красюк (Украина) — 30,20
София Бернат (Венгрия) — 29,75
Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 29,40
Марина Мальпика (Мексика) — 28,55
Роза Абитова (Казахстан) — 27,65
Мартина Брамбилла (Италия) — 26,40
Карина Каменецкая (Канада) — 26,40
Гретель Мендоза (Куба) — 24,40
Пия Ковачич (Хорватия) — 22,20

По сумме двух упражнений (обруч + мяч)
Лала Крамаренко (Россия) — 71,95
Анна Каменщикова (Белоруссия) — 64,15
Кетеван Арболишвили (Грузия) — 62,05
София Бернат (Венгрия) — 60,05
Марина Мальпика (Мексика) — 59,95
Николь Красюк (Украина) — 59,70
Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 59,60
Наталья Усова (Узбекистан) — 59,30
Мартина Брамбилла (Италия) — 56,85
Роза Абитова (Казахстан) — 56,30
Карина Каменецкая (Канада) — 52,55
Гретель Мендоза (Куба) — 50,70
Пия Ковачич (Хорватия) — 47,40

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Анастасия Плетнева все материалы автора

Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь

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