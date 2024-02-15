Российскому борцу Садулаеву отказали во въезде в Румынию

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что российский борец Абдулрашид Садулаев получил отказ во въезде в Румынию.

Спортсмен отправился в Бухарест для участия в чемпионате Европы. При этом россиянин ранее получил визу в Испании, но, по словам Мамиашвили, пограничная служба Румынии выразила сомнение в ее подлинности.

«Дело в том, что он получал ее (визу. — Прим. «СЭ») в Испании и прилетел в Бухарест из Барселоны. При этом в Испании он выходил из аэропорта, вернулся, благополучно сел в самолет и прилетел в Румынию. Но там в подлинности его визы засомневались», — приводит РИА «Новости» слова Мамиашвили.

Соревнования вольников в Румынии стартуют 16 февраля. Садулаев должен был выступить в весовой категории до 97 килограммов. 27-летний борец является двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, также он пять раз побеждал на чемпионате России.

В апреле 2023 года исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.