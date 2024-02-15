Свищев — об отказе Садулаеву во въезде в Румынию: «Я вижу здесь только политическую причину»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость об отказе во въезде в Румынию российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву.

Спортсмен отправился в Бухарест для участия в чемпионате Европы. При этом россиянин ранее получил визу.

«Это полнейший беспредел. Ему выдали румынскую визу и при этом отказали. Страна-организатор чемпионата мира должна принести извинения, как минимум. Я думаю, что наше Министерство иностранных дел и наш посол должны сейчас в эту неприятную ситуацию погрузиться. Если визу выдала страна, значит они обязаны обеспечить визовую поддержку. Это некрасивое поведение, которое должно быть исправлено. Я не вижу других причин, кроме как политических. Какая может быть причина недопуска нашего спортсмена, имеющего на руках визу? Усомнились в подлинности визы? Вряд ли наш известный борец будет заниматься левыми визами. Я в этом сомневаюсь и уверен, что это не так. Я вижу здесь только политическую причину недопуска нашего спортсмена», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Соревнования вольников в Румынии стартуют 16 февраля. Садулаев должен был выступить в весовой категории до 97 килограммов.

27-летний борец является двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, также он пять раз побеждал на чемпионате России.