Мамиашвили: «Власти Румынии проявили низость, отказав Садулаеву во въезде в страну»

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили раскритиковал руководство Румынии за то, что они отказали российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву во въезде в страну. Он должен был принять участие в чемпионате Европы.

«Можно ли представить, чтобы Россия отказала в визовой поддержке спортсменам, кто-нибудь вспомнит такую историю? Это исключено. До такой низости наше политическое руководство никогда не опускалось, мы организуем мероприятия, ждем гостей», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Сообщается, что Садулаев получил визу в Испании, но пограничная служба Румынии выразила сомнение в ее подлинности и не пустила в страну.

Соревнования вольников в Румынии стартуют 16 февраля. 27-летний Садулаев должен был выступить в весовой категории до 97 килограммов.