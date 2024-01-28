Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского борца Гадисова

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского борца Абдусалама Гадисова на принятое Спортивным арбитражным судом (CAS) решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По решению Верховного суда Швейцарии россиянин должен оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить компенсации ВАДА и РУСАДА.

Решение CAS можно обжаловать в Верховном суде Швейцарии только в случае наличия процессуальных нарушений при рассмотрении дела. Гадисов подал апелляцию в связи с тем, что суд, по его мнению, неоправданно затянул с рассмотрением его дела.

Также россиянин выступил против ВАДА, отметив, что агентство нарушило принцип равенства сторон, когда запретило аккредитованным организацией лабораториям сотрудничать с ним. По словам борца, из-за этого возникли проблемы с поиском эксперта и опровержением позиции ВАДА. Однако CAS отклонил эту жалобу Гадисова.

34-летний Гадисов является четырехкратным чемпионом России, двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира. Он завершил спортивную карьеру в 2017 году.