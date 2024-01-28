В Федерации спортивной борьбы России назвали высочайшим уровень организации турнира Ивана Ярыгина

Вице-президент Объединенного мира борьбы, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина оценила уровень организации Международного турнира Ивана Ярыгина по вольной борьбе.

«Организация на высочайшем уровне. У нас церемония награждения, как на Олимпийских играх, — четко, красиво, все время по-разному», — приводит ТАСС слова Ярыгиной.

Она отметила выступление женской сборной Монголии по борьбе.

«Наши девчонки тоже выступили неплохо, молодцы», — добавила Ярыгина.

Международные соревнования по вольной борьбе на Кубок Ивана Ярыгина проходят в Красноярске с 24 по 29 января. В них принимают участие представители 23 стран. Турнир является отборочным для российских спортсменов на чемпионат Европы в Бухаресте.