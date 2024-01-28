Борцы из Греции не смогли приехать на турнир Ярыгина в Красноярске из-за кражи документов

Вице-президент Объединенного мира борьбы, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина рассказала, почему спортсмены из Греции не смогли принять участие в турнире имени Ивана Ярыгина по вольной борьбе в Красноярске.

«Они получили визы, поехали на автобусе, украли у них сумку с документами, паспортами и билетами», — приводит ТАСС слова Ярыгиной.

Она отметила, что инцидент произошел в Греции, и спортсмены из-за этого не успели бы приехать на соревнования.

Международные соревнования по вольной борьбе на Кубок Ивана Ярыгина проходят в Красноярске с 24 по 29 января. В них принимают участие представители 23 стран. Турнир является отборочным для российских спортсменов на чемпионат Европы в Бухаресте.