Борцы из Греции не смогли приехать на турнир Ярыгина в Красноярске из-за кражи документов
Вице-президент Объединенного мира борьбы, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина рассказала, почему спортсмены из Греции не смогли принять участие в турнире имени Ивана Ярыгина по вольной борьбе в Красноярске.
«Они получили визы, поехали на автобусе, украли у них сумку с документами, паспортами и билетами», — приводит ТАСС слова Ярыгиной.
Она отметила, что инцидент произошел в Греции, и спортсмены из-за этого не успели бы приехать на соревнования.
Международные соревнования по вольной борьбе на Кубок Ивана Ярыгина проходят в Красноярске с 24 по 29 января. В них принимают участие представители 23 стран. Турнир является отборочным для российских спортсменов на чемпионат Европы в Бухаресте.
Источник: https://tass.ru/sport/19838237
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21 окт 2023 22:29
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