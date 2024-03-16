Багаутинов: «Обидно смотреть на международные соревнования, на которых российские команды участвуют в неполном составе»

Российский боец и основатель лиги Wolnik Али Багаутинов прокомментировал выступление российских борцов вольного стиля на чемпионате мира 2023 года.

«Российский спорт попал под фильтрацию. Обидно смотреть на международные соревнования, на которых российские команды участвуют в неполном составе. Может быть, это хорошо, так как появляется возможность организовывать внутри страны соревнования и выявлять лучших. Как говорят в Дагестане: «Если ты одержал победу на чемпионате Дагестана и чемпионате России, то ты можешь считать Олимпийским чемпионом.

На любом спортсмене, который привык выступать на международной арене, простой сказывается, Он теряет психологический настрой, чувствительность и координацию. Организм скучает по этим ощущениям. Уверен, что простой сказался. По чемпионату мира 2023 это было видно. Нас хотят задавить, но Россию сложно задавить», — цитирует MMA.Metaratings.ru Багаутинова.