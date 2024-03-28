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28 марта, 13:09

Зелимхан Гусейнов утвержден главным тренером сборной России по вольной борьбе среди молодежи

Давид Хачатрян
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42-летний российский борец вольного стиля, чемпион Европы, призер чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка мира Зелимхан Гусейнов стал новым главным тренером сборной России по вольной борьбе среди молодежи.

«Сегодня прошло заседание исполнительного комитета Федерации спортивной борьбы России. На заседании в качестве главного тренера сборной России по вольной борьбе среди молодежи был утвержден Зелимхан Гусейнов. Зелимхан Гусейнов является чемпионом Европы и двукратным призером чемпионатов мира. Поздравляю его с этим назначением и желаю успехов и триумфов во главе сборной команды страны!» — написал Бувайсар Сайтиев в соцсетях.

Гусейнов родился в Хасавюрте, Дагестан. До февраля он являлся старшим тренером сборной Азербайджана. Эту должность он занимал два года.

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