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Сегодня, 09:35

Садулаев: «Я бью по груше для себя — вдруг на улице пригодится для самообороны»

Давид Хачатрян
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал «СЭ», что ходит в зал бокса побить по груше на случай, если у него возникнут неприятности на улице.

«Я не собираюсь переходить в бокс или MMA. Я бью по груше для себя — вдруг на улице пригодится для самообороны, а вырубать я никого не собираюсь», — сказал Садулаев «СЭ».

Садулаев стал победителем «Кубка Ивана Ярыгина» в весовой категории до 97 кг. Соревнования прошли 25-28 января в Красноярске.

Абдулрашид Садулаев
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