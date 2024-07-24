Минина отреагировала на допуск на Олимпиаду британки Джейд Джонс, которая отказалась сдавать допинг-тест

Серебряный призер Олимпиады Татьяна Минина рассказала «СЭ» о своем отношении к истории британской тхэквондистки Джейд Джонс.

В декабре прошлого года двукратная олимпийская чемпионка Джонс отказалась сдавать допинг-пробу и была временно дисквалифицирована, однако в июле дисквалификацию сняли. Решение основано на заключении психиатра, который подтвердил, что отказ сдавать допинг-пробу — это результат ее когнитивного расстройства.

— Что чувствуешь, когда видишь, что ты не едешь на Олимпиаду, но на нее едет Джейд Джонс?

— Первое, что мне приходит на ум: «Какого фига?» Это двойные стандарты. У меня к ней вообще никаких вопросов нет. Она крутая тхэквондистка. Наверное, лучшая из женщин в истории, имеющая две олимпийские медали. Однако ко всем нужно относиться равноценно, а не так, что кому-то можно все, а кому-то — ничего.

— Общаешься ли с иностранными спортсменками? Как они отреагировали на эту неоднозначную историю?

— Не знаю, как отнеслись другие. Наверное, все прочитали, у всех есть непонимание. Не должно быть так. Если они написали правила, то должны им следовать, — сказала Минина «СЭ».