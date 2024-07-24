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Париж-2024

Сегодня, 15:30

Не допущенная к Играм-2024 Минина: «Думаю, когда начнется Олимпиада, у меня все будет переворачиваться внутри»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады Татьяна Минина в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, будет ли она смотреть Игры в Париже. Минина завоевала лицензию на эту Олимпиаду, но не получила допуск от МОК.

— Будешь ли смотреть Олимпиаду? Есть ли за кого болеть и переживать?

— Я точно не поняла, поедет или нет Георгий Гурциев, который выступает за Белоруссию, а раньше был со мной в одной команде. Его бои хочется посмотреть. Если говорить про других, то скорее да, чем нет. Еще и потому, что муж работает аналитиком в сборной России. Он точно будет все смотреть, и это не пройдет мимо меня.

— После новостей о недопуске на Олимпиаду в Telegram-канале у тебя был спокойный пост. Ты написала в том числе следующее: «Внутри опустошение. Переживем. Пойду готовить мужу торт». Пережила?

— Скорее да, чем нет. Не могу сказать на 100 процентов. Посмотрим, когда начнется Олимпиада. Думаю, что у меня все равно будет переворачиваться все внутри. Особенно если стану смотреть свою весовую категорию. Даже если не буду смотреть, то все равно увижу фотографии с боев и пьедестала. Наверное, в этот момент будет непросто из-за какой-то обиды и нереализованности. Все-таки я готовилась и хотела выступить на Олимпиаде.

— Как думаешь, если бы у тебя не имелось серебра Токио-2020, то реакция на этот недопуск была бы тяжелее?

— Думаю, если бы это была моя первая Олимпиада, то расстроилась бы гораздо больше. Не сказать, что я сейчас не расстроилась. Но у меня есть моя медаль, которую никто не отберет, мой опыт, что я была на Олимпийских играх. Я это прочувствовала. Почти исполнила свою мечту. Без этого всего у меня бы сейчас мир рухнул, — сказала Минина «СЭ».

Татьяна Минина. «Не готова оставаться еще на один цикл». Интервью спортсменки, которую МОК не пустил в Париж-2024
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