Российские тхэквондисты не вошли в первый список спортсменов, допущенных до Олимпиады
Российские тхэквондисты не вошли в список тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил для участия в Олимпиаде в Париже.
В заявлении МОК говорится, что российские спортсмены завоевали две мужские и две женские олимпийские квоты в тхэквондо. Однако ни один российский тхэквондист не признан имеющим право участвовать в Играх.
Сегодня, 15 июня, МОК назвал имена первых 14 россиян, допущенных на Олимпиаду.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна. Атлетам из России разрешено принимать участие только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.
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