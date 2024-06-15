Российские тхэквондисты не вошли в первый список спортсменов, допущенных до Олимпиады

Российские тхэквондисты не вошли в список тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил для участия в Олимпиаде в Париже.

В заявлении МОК говорится, что российские спортсмены завоевали две мужские и две женские олимпийские квоты в тхэквондо. Однако ни один российский тхэквондист не признан имеющим право участвовать в Играх.

Сегодня, 15 июня, МОК назвал имена первых 14 россиян, допущенных на Олимпиаду.