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Серебряный призер Олимпиады Минина: «Не готова оставаться еще на один цикл»

Российская тхэквондистка Минин заявила, что не будет оставаться в спорте до следующих Игр
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Татьяна Минина с серебряной медалью Олимпиады-2020 в Токио.
Фото Кристина Кормилицина, Известия

Серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина заявила «СЭ», что не будет оставаться в спорте до следующих летних Игр. Минина завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже, но, как и другие российские тхэквондисты, не получила допуск от МОК.

— Из твоих соцсетей понял, что ты смотрела мультфильм «Головоломка 2». Верно?

— Да. Мне очень понравился мультфильм.

— Там в том числе показывается, что в определенные периоды нашей жизни одна из эмоций становится главной. Какая эмоция в данный момент чаще управляет твоим пультом?

— Сейчас, наверное, больше на радость переключилась. Но месяц назад, когда это все произошло, то печаль, тревожность, радость, гнев менялись в промежутке 30 минут. Тогда никто не был главным за пультом. На данный момент уже стабилизировала свое психическое состояние. Все нормально.

— Какой ближайший план?

— На тех эмоциях и потрясениях, которые произошли, не делаю никаких планов. Пока что тренируюсь. Не так активно в этом месяце, как раньше, но продолжаю это делать.

— В вашем виде спорта часто успеха добиваются молодые спортсмены. Веришь ли ты в то, что у тебя будет еще одна Олимпиада?

— Здесь могу точно сказать, что нет. Как будто и время подошло, и мое стремление, мое желание, мои цели размыты в спорте, тем более в олимпийском. Поэтому не могу поставить какую-то цель и к ней двигаться. Как, например, ту же Олимпиаду. Не могу быть уверенной, что она будет для нас в 2028 году. Так все нестабильно в этом мире, что я не готова оставаться еще на один цикл, — сказала Минина «СЭ».

Татьяна Минина. «Не готова оставаться еще на один цикл». Интервью спортсменки, которую МОК не пустил в Париж-2024

27-летняя Минина — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратный призер чемпионатов мира, четырехкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка России.

Олимпиада
Сборная России по тхэквондо
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