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8 марта, 13:23

Менеджер Емельяненко ответил на обвинения в договорных боях

Руслан Минаев
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Никита Бурчак, менеджер Ивана и Александра Емельяненко, ответил на обвинения в организации подставных боев.

«Это было неожиданно и нелепо со стороны [Алекса] Кардо, потому что я с ним достаточно долго работал вместе. На трансляции можно увидеть, как после боя я обошел ринг, пожал ему и Али Хейбати руку, а потом вышел в ринг, чтобы поздравить Ивана.

Поступок Кардо — яркий пример влияния поп-MMA на людей. Кардо явно провел слишком много времени на конференциях и тусовках, которые, на мой взгляд, выглядят пошло и отвратительно», — цитирует Бурчака MMA.Metaratings.ru.

На турнире Ural FC 1 марта Иван Емельяненко победил Али Хейбати.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
ММА
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