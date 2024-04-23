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Гамзатов: «Готов подраться со Штырковым после турнира в «Нашем Деле»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец полутяжелого веса Шамиль Гамзатов заявил, что еще не подписывал контракт на бой с Иваном Штырковым в рамках турнира RCC 19 из-за занятости в «Нашем Деле».

«Да, наш бой с Иваном анонсировали на 11 мая, но переговоры не были завершены. Я был согласен подраться в «Нашем Деле» и в RCC, но их («Наше Дело») не устроили сроки. Слишком короткий промежуток между турнирами. Штырков давно от меня бегает. Надеюсь, добраться до него в будущем — через несколько месяцев после турнира в «Нашем Деле». Я даже согласен дать ему незамедлительный реванш после своей победы», — приводит слова Гамзатова MMA.Metaratings.ru.

Пресс-служба RCC объявила, что Гамзатов заменит Давида Бархударяна, который снялся с бой против Ивана Штыркова из-за проблем со здоровьем. Позже появилась информация, что у Шамиля есть действующий контракт с лигой «Наше Дело», а накануне в RCC сообщили, что бой Гамзатова со Штырковым не состоится, потому что Шамиль ввел лигу в заблуждение, не сообщив подробности своего соглашения с другой организацией.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Иван Штырков
Шамиль Гамзатов
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