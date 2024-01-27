Корнилов раскритиковал уровень бойцов, выступающих в поп-ММА

Полуфиналист Гран-при ACA в полутяжелом весе Кирилл Корнилов раскритиковал уровень бойцов, выступающих в поп-ММА.

«Конечно, там есть и хорошие ребята, но в основной массе — это парни со двора, которые решили себя попробовать. По большей части новички, у которых что-то не задалось в профессиональном спорте. Не все, конечно. Есть реально хорошие спортсмены. Но зачем они туда пошли? Мне непонятно. В большинстве там все построено конфликтах, переполохах и драках. Далеко от спорта. В ACA совсем другой уровень. В поп-ММА есть хорошие спортсмены, но их мало. В основном свои навыки показывают не в боях, а на пресс-конференциях», — приводит слова Корнилова MMA.Metaratings.ru.

32-летний Корнилов имеет в активе 15 побед и одно поражение в ММА. Следующий поединок Кирилл проведет в рамках Гран-при ACA тяжелого веса против бывшего чемпиона лиги Мухумата Вахаева.