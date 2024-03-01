Турнир «Наше Дело» 82 пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге

Лига «Наше Дело» сообщила, что запланированный на 2 марта турнир в Москве «Наше Дело» 82, с главным поединком Эдуарда Вартаняна против Дамира Исмагулова, состоится 6 марта в Санкт-Петербурге.

«Мы проведем турнир «Наше Дело» 82 в северной столице! А затем проведем мероприятия и в других регионах России! Мы ценим наших зрителей и благодарим за поддержку!! Спасибо за ваши переживания! Спасибо, что не перестаете, поддерживать и придавать нам дополнительную мотивацию и силы! Мы приняли решение отблагодарить всех наших фанатов и предоставить им возможность зарегистрироваться и посетить турнир увидев все поединки абсолютно бесплатно, механику как вы сможете получить свой билет мы объявим чуть позже» — сказал спортивный директор лиги Армен Гулян.

Турнир «Наше Дело» 82 пройдет на КСК «Арене». Соглавным событием вечера станет чемпионский поединок Александра Грозина против Мири Садыгова.