Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Поп-ММА

22 февраля, 20:10

Сарнавский: «Думаю, бой Вартаняна и Исмагулова закончится по очкам»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ММА Александр Сарнавский поделился ожиданиями от предстоящего поединка Эдуарда Вартаняна и Дамира Исмагулова.

«Бой в перчатках ММА — это интересно. Жду их бой и хочу посмотреть. Не знаю, кто будет фаворитом. Мне кажется, бой получится вязким. Дамир — игровик, Эдуард давит и идет вперед. Так как раундов мало, думаю, бой закончится по очкам», — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

2 марта состоится турнир «Наше дело 82». Главным поединком на ивенте станет бой Эдуарда Вартаняна и Дамира Исмагулова по правилам кикбоксинга.

Источник: РБ Спорт
0
Поп-ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Стало известно, кто примет участие в турнире по шоу-программам «Русский вызов»
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Регбист готов провести схватку с Сульяновым: «Выиграю у него даже по грэпплингу»
Новости
RSS RSS
Все новости