Сарнавский: «Думаю, бой Вартаняна и Исмагулова закончится по очкам»

Боец ММА Александр Сарнавский поделился ожиданиями от предстоящего поединка Эдуарда Вартаняна и Дамира Исмагулова.

«Бой в перчатках ММА — это интересно. Жду их бой и хочу посмотреть. Не знаю, кто будет фаворитом. Мне кажется, бой получится вязким. Дамир — игровик, Эдуард давит и идет вперед. Так как раундов мало, думаю, бой закончится по очкам», — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

2 марта состоится турнир «Наше дело 82». Главным поединком на ивенте станет бой Эдуарда Вартаняна и Дамира Исмагулова по правилам кикбоксинга.