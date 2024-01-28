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Сегодня, 18:24

Виктор Немков проведет титульный поединок против Адамова на турнире «Наше Дело» 82

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший боец PFL и Bellator Виктор Немков дебютирует в марте на турнире «Наше Дело» 82.

Немков в соглавном событии турнира встретится с Хусейном Адамовым по прозвищу «Бено».

Соглавным событием турнира «Наше Дело» 82 станет титульное противостояние топовых спортсменов в тяжелой весовой категории Виктора Немкова против Хусейна Адамова по прозвищу «Бено».

Поединок пройдет по профессиональным правилам ММА — пять раундов по пять минут.

На счету Адамова 14 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. Свой последний поединок он провел в лиге «Наше Дело» и одержал победу над Султаном Муртазалиевым.

37-летний Немков последний бой провел в декабре 2022 года в рамках турнира Kuzbass MMA Federation, одержав победу над Степаном Горшечниковым удушающим приемом в первом раунде. На его счету 31 победа, восемь поражений и одна ничья.

Турнир «Наше Дело» 82 пройдет 2 марта в международном центре самбо в «Лужниках».

ММА
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