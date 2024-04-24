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Магомедов: «Я — тренер с опытом работы с детьми, поэтому вижу дурное влияние поп-ММА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов призвал главу AMC Fight Nights Камила Гаджиева и вице-президента ACA Асланбека Бадаева проявить более жесткую позицию по отношению к поп-ММА лигам.

«Гаджиев и Бадаев должны критиковать больше. Они медийные люди, и их смотрят, но у них может быть другое понимание. Я — тренер, работаю с молодыми группами, работаю со сборниками. Детей у меня более ста человек. Я стараюсь тренировать и их мозги, проводя разговор раз одну-две недели. Сажаю и разговариваю. И вижу, что именно Hardcore FC на них плохо влияет. У нас так устроен зал, что я слышу разговоры и мат из раздевалки. Причем конкретный, ссылаясь на поведение Шамиля Галимова по прозвищу «Пахан». Дети берут от них плохое. На следующей тренировке я беру этих ребят и провожу с ними беседу. Я — тренер с опытом работы с детьми, поэтому вижу дурное влияние поп-ММА.

Камил Гаджиев, Асланбек Бадаев, Николай Клименко тренировали сами детей? Тогда бы они почувствовали это на себе, насколько это плохо. С позиций руководителей лиг они могут не увидеть, как это разрушает молодежь. Они работают со взрослыми люди, которыми сами могут выбирать, что им смотреть. У взрослых есть понимание, что хорошо, а что плохо, а я работаю с детьми от восьми до 15 лет. Это другое мышление. И вижу, как ужасно поп-ММА и Hardcore влияет на молодежь. Это очень плохое явление. Хотелось бы, чтобы Гаджиев, Бадаев и Клименко тоже критиковали. У них есть некое осуждение, но не до такой степени, что организации надо закрывать. Моя позиция, такое явление надо вырывать с корнями», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/magomedov-prizval-gadzhieva-i-badaeva-zhestche-kritikovat-hardcore-i-pop-mma-356429/
Магомед Магомедов
Камил Гаджиев
ММА
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