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Сегодня, 11:59

Магомедов: «Три года тюрьмы за драки в Hardcore — нормальный срок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов выразил свое отношение к массовой драке, которая произошла в турнире Hardcore ММА 19 апреля.

«Ужасная ситуация. Я не знаю никого из отличившихся. В группу скинули видео, подписав, что дагестанец (Наби Набиев) неадекватно себя повел. Честно, там все вели себя неадекватно. Кто нормально себя ведет, находясь в такой параше? Как можно человека назвать нормальным? Мерзкое поведение (Набиева). Хочу обраться к правоохранительным органам. Почему вы не подключаетесь к этим действиям? Они же драки устраивают на улице и в торговых центрах. Массовая драка — дикость. Даже статья за ее организацию есть.

Потом зачинщики извиняются. Хорошо, мы вас прощаем, но два-три года посидите в СИЗО. Хороший урок. Три года тюрьмы — нормальный срок. Массовые драки не должны быть нормой», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

В турнире Hardcore ММА произошла массовая драка, зачинщиком которой выступил Наби Набиев. Он и его сторонники, которых было около десяти человек, напали толпой на Аркадия Осипяна после его победы над Али Хейбати.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Магомед Магомедов
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