Мурад Халидов бросил вызов чемпиону TOP DOG Олегу Фомичеву: «Не вывезет и одного раунда»

Новый чемпион лиги «Наше Дело» в тяжелом весе Мурад Халидов уверен, что без проблем расправится с чемпионом TOP DOG Олегом Фомичевым.

«Бой с Фомичевым? Да, интересно. Он победил Хадиса [Ибрагимова] недавно. Случайно. Удивил меня этот бой. Я хочу с ним подраться, хочу его побить. Но он тоже не вывезет и одного раунда. Он хороший спортсмен, я не принижаю его достоинств, он хороший середнячок. Но со мной такая техника смертельна», — приводит слова Халидова «Наше Дело».

Халидов выступает в лиге «Наше Дело». На его счету 6 побед и 1 поражение. В последнем бою он нокаутировал Омара Айдемирова и забрал титул организации.