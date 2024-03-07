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7 марта, 14:56

Мурад Халидов бросил вызов чемпиону TOP DOG Олегу Фомичеву: «Не вывезет и одного раунда»

Давид Хачатрян
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Новый чемпион лиги «Наше Дело» в тяжелом весе Мурад Халидов уверен, что без проблем расправится с чемпионом TOP DOG Олегом Фомичевым.

«Бой с Фомичевым? Да, интересно. Он победил Хадиса [Ибрагимова] недавно. Случайно. Удивил меня этот бой. Я хочу с ним подраться, хочу его побить. Но он тоже не вывезет и одного раунда. Он хороший спортсмен, я не принижаю его достоинств, он хороший середнячок. Но со мной такая техника смертельна», — приводит слова Халидова «Наше Дело».

Халидов выступает в лиге «Наше Дело». На его счету 6 побед и 1 поражение. В последнем бою он нокаутировал Омара Айдемирова и забрал титул организации.

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