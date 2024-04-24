Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Поп-ММА

Сегодня, 04:33

Магомедов раскритиковал участие в лигах поп-ММА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов попросил министра спорта Дагестана Сажида Сажидова закрыть залы для людей, принимающих участие в поп-ММА движениях.

«Почему я говорю про дагестанцев? Потому что мне стыдно за их участие в поп-ММА. Я сам дагестанец и хочу донести до других людей нашей страны, что мы, адекватные дагестанцы не поддерживаем это явление. В определенном медиапространстве кавказский народ травят с русским. Это выгодно только нашим врагам. В этом направлении очень хорошо работают лиги поп-ММА. Они провоцируют агрессию друг к другу.

Я бы хотел обратиться к министру спорта Дагестана Сажиду Сажидову, чтобы таких ребят вообще не пускали в залы. Полностью оставляют это дело и спокойно тренируются или их не пускают в залы. И поставить условия перед тренерами — пустите их в свой зал, закроем зал. Лучше пусть у себя открывают свою арену с названием «Сборище клоунов». И с утра до ночи бьют друг друга ножами. Там пусть собираются, делают все свои дела. Лучше если за пределами страны. Нам это не нужно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-magomedov-prizval-ministra-sporta-dagestana-zapretit-boicam-pop-mma-poseshat-zaly-v-regione-356453/
Магомед Магомедов
ММА
Поп-ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран
Нашелся эксперт, который пророчит медали красно-белым, а букмекеры объявили фаворита. Что происходит накануне дерби ЦСКА - «Спартак»
Шлейф пепла вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 92 км
Россияне назвали критерии идеального коллеги
Популярное видео
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гамзатов: «Готов подраться со Штырковым после турнира в «Нашем Деле»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости