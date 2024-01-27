Менеджер упавшего с 10-го этажа бойца: «Держится молодцом, будет очень длительное восстановление»

Менеджер Виталий Тарасов рассказал о состоянии бойца поп-ММА Магомеда Зайналова, упавшего с 10 этажа дома на автомобиль в Ростове-на-Дону.

«Первое время главное, чего мы ждали — что человек будет жить. Когда уже поняли, и врачи сказали все — мы хотя бы чуть-чуть выдохнули. Его сейчас перевели в палату. Держится молодцом. Касаемо той ночи: ну да, такая ночь, не поспали. И это чуть мрачная информация, давит на психику. Сейчас что главное, главное — поддержать Магомеда. Будет длительное восстановление, очень длительное. Я стараюсь везде разослать номера его карт, чтобы ребята поддержали.

Он упал на машину, и сейчас смотрят, сколько будет стоить восстановление. Как я понимаю, основная часть денег, что уже прислали, уйдет на то, чтобы он и его семья рассчитались за эту машину. А потом ему еще предстоит несколько операций, и там уже будет все понятно. Основная проблематика — это таз и нога», — приводит слова Тарасова Sport24.

24-летний Зайналов известен под прозвищем Веном. 24 января он выпал с балкона 10-го этажа в Ростове-на-Дону, пытаясь спасти своего кота.