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Ринг-герл, которую пнул Хейбати: «Даже иранцы извинились передо мной. Писали со всего мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ринг-герл Мария, которую иранский боец Али Хейбати пнул ногой перед боем против Аркадия Осипяна в турнире Hardcore FC, рассказала, что ее поддержали люди со всего мира.

«Сколько лет работаю ринг-герл, случай с Хейбати — первый. Сотрудничаю со многими промоушенами и бойцовскими лигами, и поединок Осипян — Хейбати стал для меня дебютным в организации. Получилось ярко. Первое, что сделала, — позвонила маме и ревела в трубку. Она первая, кто поддержал меня. Все, кто был на поединке, тоже лично подходили и помогали успокоиться. Коллеги, сотрудники и гости поединка — все молодцы! В соцсетях писали люди со всего мира: из США, ОАЭ, Франции, Германии. Даже иранцы извинились передо мной! Директ разрывается. Видела и всякий бред с левых аккаунтов, но в основном теплые слова поддержки. Пишут ребята из Дагестана, Чечни, Казахстана и Узбекистана. Очень приятно, что поддержка идет отовсюду!» — приводит слова Марии Sport24.

Хейбати пнул ринг-герл, когда та выносила табличку с номером раунда. Позже он извинился перед девушкой, объяснив свои действия проявлением эмоций и нервами. Промоушен объявил, что лишил Хейбати гонорара за бой и пожизненно отстранил. Все деньги передадут пострадавшей ринг-герл.

Хейбати проиграл Осипяну в турнире Hardcore FC техническим нокаутом в первом раунде.

Али Хейбати пнул ринг-герл. Вакханалия в поп-ММА: боец пнул ринг-герл и не захотел извиняться, а его соперника атаковала неуправляемая толпа

Источник: Sport24
ММА
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