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14 февраля, 18:53

Царукян: «Исмагулов — фаворит, но болеть буду за Вартаняна»

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Российский боец UFC Арман Царукян поделился мнением о предстоящем поединке между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым.

Бой станет главным событием турнира «Наше Дело 82».

«Считаю фаворитом Исмагулова, но болею за Эдика, надеюсь он выиграет нокаутом. Но если бой продлится три раунда скорей всего победит Дамир Исмагулов», — приводит пресс-служба лиги «Наше Дело» слова Царукяна.

Бой Исмагулова и Вартаняна пройдет на турнире «Наше Дело 82» 2 марта в «Лужниках».

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