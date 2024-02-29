Поединок между Вартаняном и Исмагуловым на турнире «Наше Дело» 82 перенесен

Турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 82 запланированный 2 марта, переносится, сообщила пресс-служба лиги.

«По техническим причинам, связанным с местом проведения, турнир «Наше Дело» 82 переносится на другую дату с сохранением карда. Всю информацию о новой дате проведения мероприятия лига объявит в ближайшее время. Всем, кто купили билеты на турнир деньги, будут возвращены» — сообщили в пресс-службе лиги.

Турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 82, должен был пройти в Москве 2 марта. Главным событием вечера должен был стать поединок победителя Гран-при ACA Эдуарда «Львиное Сердце» Вартаняна (25-4) и экс-бойца UFC Дамира Исмагулова (24-3).