Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) раскритиковал поп-MMA за то, что часто в этих лигах бойцы ругаются и дерутся на пресс-конференциях, а в клетке показывают слабый бой.

«Сейчас Жека Гончаров закусывается с бойцами из Hardcore, — начал Немков в интервью «СЭ». — Он [Гончаров] сказал, что бойцы Hardcore слабее, чем бойцы ACA. И там на него начали газовать, типа: «Тебя никто не знает, в Hardcore все раскручены». Магомедрасул Гасанов, по моему, подключился, и говорит, что там [в поп-MMA] спорта мало, а грязью поливают друг друга. Ну и там уже пошла движуха, идет грязь откровенная. Друг друга хают, кидаются на пресс-конференциях, дерутся. Я считаю, это плохой пример для подрастающих бойцов. Многие бойцы понимают, что ты можешь быть высокого уровня, но если ты не поругаешься с кем-то, облишь кого-то грязью, то ты можешь стать никем в России, даже если ты хороший боец. Я считаю, что надо чуть исправить это.

Бойцов, которые показывают хорошие бои, высокий уровень, их должны знать люди не потому, что они ругаются или грязью поливают, а потому, что красивые бойцы. Люди должны смотреть спорт, а не крики, ругань. А когда они ругаются, кричат одно, а выходят, пол раунда дерутся и заднюю включают. Это уже некрасиво. Потом все такие: «Он же так кричал на конференции, а вышел и что попало». И потом люди удивляются. Но чтобы не удивлялись, надо чуть правильные вещи раскручивать. Для меня это непонятно, когда они на пресс-конференции обещают убить друг друга, а когда выходят на бой, что попало делают. И боя нет как такового, и тот, кто говорил, что убьет, начинает убегать по клетке. Мне эти моменты непонятны. Если ты говоришь, то делай».

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.