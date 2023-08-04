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Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Глава UFC Дана Уайт
Дана Уайт.
Фото Getty Images
Пытаемся найти его секрет.

В последние годы тема профессионального выгорания стала особенно пугающей. Ритм жизни ускоряется, людям приходится пропускать через себя все больше и больше информации, стресс растет — и хочется понять, как под всем этим прессом эмоционально не истощиться.

Одни находят защиту в дополнительных днях отдыха и частых путешествиях, других спасает медитация или религия, третьих — необычные хобби, четвертых — культура и познание, но есть исключительные пятые, которые обладают настолько бесперебойной энергией, что могут прожить в своей сложной работе несколько жизней. Президент UFC Дана Уайт — как раз из такой категории.

28 июля ему исполнилось 54 года, и нам захотелось разобраться в феномене его стрессоустойчивости и профессионального долголетия.

Глава UFC Дана Уайт
Фото Соцсети

Я прослушал сотни его интервью и понял, что он:

а) крайне редко отдыхает;

б) очень мало спит (не больше 4-5 часов);

в) умеет развлекаться, но не нашел себе одну большую отдушину, которая спасает его от выгораний.

Вы можете возразить, что пример Уайта не уникален, в истории топовых американских спортивных лиг были выдающиеся долгожители — Дэвид Стерн был комиссаром НБА ровно 30 лет, Гарри Бэтмен руководит НХЛ уже 31-й год, но этих управленцев недопустимо сравнивать с Уайтом по расходам нервной энергии.

Нужно понимать, что UFC — это PPV-бизнес, где с понедельника все начинается с нуля. Прошел, например, суперуспешный турнир Хабиб — Макгрегор, кучу денег компания заработала, но теперь возникает вопрос — а как продать следующий ивент? Суперзвезд на все турниры (которые у UFC теперь каждую неделю) не хватит, значит, нужно искать какие-то сюжетные ходы, скандалы, истории, нужны бойцы, на которых люди купят трансляцию и придут на арену. Это не футбол, где не нужно продавать очередной игровой тур каждые выходные, где нет треш-тока, где шейхи и бандиты в случае чего всегда дадут денег.

Дана Уайт. Биография Даны Уайта: жизнь и карьера президента UFC

Каким бы брендом ни был UFC, если у них не будет нового интересного продукта, они могут все потерять за год. Поэтому находиться под этим постоянным капиталистическим прессом — продавать, продавать, продавать, недостаточно просто хороших боев, нужно, чтобы бойцы ругались, а лучше всего — чтобы ругались искреннее, создавая особую энергию... Все это очень тяжело, треш-ток опустошает, и он создает «эффект высокой громкости радио». Когда люди привыкли слушать приемник на высоком уровне громкости, понижать уже нельзя, ругань должна только усиливаться. И вот Уайт живет, дышит и преуспевает под этим прессом больше 20 лет.

Мне кажется, чтобы выдерживать такой пресс такое долгое время (Уайт возглавляет UFC почти 22 года, в бойцовском бизнесе находится больше 25 лет), человеку нужны другие источники сил и утешения, и непонятно, что для Уайта является таким источником.

Смотрите сами.

Религия?

Уайт убежденный атеист. Он называл религию безумной и не задумывался о том, чтобы обратиться к Богу, даже когда едва не погиб в аварии. Это явно не его источник сил и утешения.

Глава UFC Дана Уайт
Фото Global Look Press

Культура и искусство?

Уайт явно не тот человек, который подойдет к Страсбургскому собору или откроет томик Уильяма Блейка и испытает утешение. Помню, он давал интервью FT, и журналистка спросила, что ему нравится в Лондоне. Ответ: «Harvey Nichols is a blast. I like the restaurants. This place is insane» [Harvey Nichols (Модный ТРЦ-бутик) — потрясающее. Мне нравятся эти рестораны. Это безумное место]. То есть из многократного пребывания в одной из величайших культурных столиц с ее архитектурным многообразием, театром и так далее Уайт вынес в первую очередь восхищение торговым центром и кабаками. Может, он еще что-то там вынес, но обычно когда человек называет что-то первым — это и есть то, что его привело в наибольший восторг.

Я в жизни ни в одном интервью Даны не слышал, чтобы он поставил какой-то глубокий нравственный вопрос, блеснул гуманитарными интересами, пофилософствовал, провел какую-то культурную параллель, заметил тонкую культурную особенность страны, в которой он побывал, немного приподнялся над консьюмеризмом, капиталистическим укладом жизни и прочим. Для него это все лирика. Конечно, какой-то культурный багаж у него есть, Guns n Roses или RHCP, но это все равно, мягко говоря, не гуманитарная широта.

Дана и&nbsp;Эйден Уайт. «Я подарил ему Land Rover на 16-летие, а он ездит на такси!» Дана Уайт в шоке, что его сын равнодушен к машинам

Помню еще один момент из того интервью FT.

«Приносят нашу еду. Уайт берется за первое блюдо, тщательно отделяя свеклу от мяса и козьего сыра. У стейка он ест только мясо посередине. Прибывает телячья отбивная — Дана начинает нарезать и ее, также откладывая овощи в сторону (их в итоге унесут нетронутыми). Через несколько минут на двух его тарелках лежат горы нарезанного мяса».

Вот в этой сцене — все овощи откидываются в сторону, а на тарелках остаются только горы нарезанного мяса, которое Уайт пожирает, — в этом весь психологический портрет Даны. Никакой лирики. Какой уж тут Страсбургский собор.

Уайт мудрец в том, что касается житейского ума, творчества человеческих взаимоотношений, устроения дел, но по гуманитарной культуре он где-то на уровне подростка.

Древо познания?

Опять-таки, Дана не похож на того, кто проглатывает хорошие книги, зачитывается историей, философией, научными статьями и прочим. Он часто говорит, что Америка — величайшая страна в мире, но я уверен: если ему задать пять простых вопросов по американской истории, он не сможет на них ответить. Ну, не знаю, что такое, например, Акт Канзас-Небраска, или почему правление Эндрю Джонсона считается неудачным, или какое значение имела битва при Банкер-Хилле и так далее. Я ни разу не слышал от Даны каких-то исторических параллелей, осмыслений важных событий в истории страны, даже какого-то внятного анализа текущей политической ситуации в США. Только какие-то попсовые реплики про республиканцев и демократов и общепопулярные цитаты Рейгана, Линкольна.

Дана Уайт получает золотую 10-летнюю визу от руководства ОАЭ
Дана Уайт получает золотую 10-летнюю визу от руководства ОАЭ.
Фото UFC

Семья?

После рассказов матери Даны про то, как он спал с октагон-герлз, и видео Колби Ковингтона, на котором Уайт сидит за столом казино рядом с какой-то дамой, с трудом верится, что любовь жены является для президента UFC главной подпиткой, утешением и средством от выгораний. Что касается детей, они родились уже тогда, когда Дана был богатым человеком. Дьюи Купер рассказывал, что уже в начале 90-х Уайт приезжал в зал Мейвейзеров в Вегас на крутой машине и у него были лучшие клиенты в городе. Поэтому дети точно не были его мотиватором на пути к первым деньгам. Стали ли они потом, по ходу уже зрелости, утешением и радостью? Ну, конечно, да, но отцов много, и все равно люди выгорают даже при любящей семье. Я уверен, что Уайт был бы Уайтом и без семьи.

Глава UFC Дана Уайт с сыном Эйданом
Дана Уайт (справа) с сыном Эйданом.
Фото Соцсети

Игра в казино?

Уайт — заядлый гэмблер. За блэкджек-столами вегасовских казино он крутил миллионами. Но опять-таки — Уайт играет не по маленькой: чтобы просто снять стресс, у него есть жесткий мани-менеджмент и игровая стратегия.

«Можно сказать, что я на двух работах. Днем я впахиваю в UFC, а ночью — за карточным столом. Максимальный мой проигрыш — 1 миллион долларов. Максимальный выигрыш — 6 миллионов. Моя цель — всегда уйти вовремя, а вовремя — это любой плюс, даже минимальный», — говорил босс UFC в выпуске Embedded. Как видите, даже подход к картам у него довольно ответственный и психологически отягощающий — нельзя просто проиграться и уйти, забыв обо всем. Так что и казино не назовем его отдушиной, здесь он тоже прилично напрягается.

Дана Уайт. «Это был такой кард, что я ни разу не сходил отлить, хотя выпил три пива». Дана Уайт заворожен UFC London

Отпуск? Уайт отдыхает максимум три дня и называет современную молодежь слабаками и детьми. Считает их ленивыми и социально трусливыми

Тут лучше дать слово самому Уайту. Вот как он объяснял свое отношение к отдыху на YouTube-канале TorchPro.

«Почему я должен уходить на пенсию? Я люблю то, что я делаю. Летать по всему миру, останавливаться в лучших отелях мира, есть лучшую в мире еду и смотреть с лучших мест на лучших бойцов в мире. Я не представляю себя на пенсии. Я даже в отпуск ходить не люблю. Я могу поехать в отпуск на три дня, не больше. Все, что больше трех дней — это уже не для меня. И тем более если ты хочешь полететь куда-то далеко, в Италию или Грецию — это длительный полет, ты вынужден будешь там остаться подольше. Мне это не нравится. Даже трехдневный отпуск мне тяжело вынести.

Глава UFC Дана Уайт
Фото Getty Images

Какой бы совет я дал молодому поколению? Не знаю... Нужно пахать. Мне кажется, вот это молодое поколение, которое на подходе... Я не хочу сваливать их всех в одну кучу, но мне кажется, это поколение — кучка слабаков. И так как они — слабаки, никогда в истории не было таких возможностей, как сейчас. Если ты зверь, который берется за дело и впахивает, и ты безумно хочешь результата — ты просто переедешь всех этих ребят. Возьми этот ковид, люди боялись выходить из дома [изображает плачущий голос]: «Я боюсь идти на работу». И все это дерьмо. Нельзя построить реальный бизнес, сидя дома. Тебе нужно выходить на улицу, встречаться в офисе с единомышленниками, нарабатывать связи, устраивать вместе мозговой штурм. А это поколение — просто группа слабаков. Небольшая группа зверей-пахарей будет просто править этими детьми".

Так в чем же секрет этой машины? Где он столько лет черпает силы на такую огромную, нервную и продолжительную работу?

Честно, не знаю. Видимо, запас природной энергии Уайта настолько велик, а его способности и профессия так удивительно совпадают, что выгораниям этого человека не пробить.

Дана Уайт
UFC
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