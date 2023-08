Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами

Пытаемся найти его секрет.

В последние годы тема профессионального выгорания стала особенно пугающей. Ритм жизни ускоряется, людям приходится пропускать через себя все больше и больше информации, стресс растет — и хочется понять, как под всем этим прессом эмоционально не истощиться.

Одни находят защиту в дополнительных днях отдыха и частых путешествиях, других спасает медитация или религия, третьих — необычные хобби, четвертых — культура и познание, но есть исключительные пятые, которые обладают настолько бесперебойной энергией, что могут прожить в своей сложной работе несколько жизней. Президент UFC Дана Уайт — как раз из такой категории.

28 июля ему исполнилось 54 года, и нам захотелось разобраться в феномене его стрессоустойчивости и профессионального долголетия.

Фото Соцсети

Я прослушал сотни его интервью и понял, что он:

а) крайне редко отдыхает;

б) очень мало спит (не больше 4-5 часов);

в) умеет развлекаться, но не нашел себе одну большую отдушину, которая спасает его от выгораний.

Вы можете возразить, что пример Уайта не уникален, в истории топовых американских спортивных лиг были выдающиеся долгожители — Дэвид Стерн был комиссаром НБА ровно 30 лет, Гарри Бэтмен руководит НХЛ уже 31-й год, но этих управленцев недопустимо сравнивать с Уайтом по расходам нервной энергии.

Нужно понимать, что UFC — это PPV-бизнес, где с понедельника все начинается с нуля. Прошел, например, суперуспешный турнир Хабиб — Макгрегор, кучу денег компания заработала, но теперь возникает вопрос — а как продать следующий ивент? Суперзвезд на все турниры (которые у UFC теперь каждую неделю) не хватит, значит, нужно искать какие-то сюжетные ходы, скандалы, истории, нужны бойцы, на которых люди купят трансляцию и придут на арену. Это не футбол, где не нужно продавать очередной игровой тур каждые выходные, где нет треш-тока, где шейхи и бандиты в случае чего всегда дадут денег.

Каким бы брендом ни был UFC, если у них не будет нового интересного продукта, они могут все потерять за год. Поэтому находиться под этим постоянным капиталистическим прессом — продавать, продавать, продавать, недостаточно просто хороших боев, нужно, чтобы бойцы ругались, а лучше всего — чтобы ругались искреннее, создавая особую энергию... Все это очень тяжело, треш-ток опустошает, и он создает «эффект высокой громкости радио». Когда люди привыкли слушать приемник на высоком уровне громкости, понижать уже нельзя, ругань должна только усиливаться. И вот Уайт живет, дышит и преуспевает под этим прессом больше 20 лет.

Мне кажется, чтобы выдерживать такой пресс такое долгое время (Уайт возглавляет UFC почти 22 года, в бойцовском бизнесе находится больше 25 лет), человеку нужны другие источники сил и утешения, и непонятно, что для Уайта является таким источником.

Смотрите сами.

Религия?

Уайт убежденный атеист. Он называл религию безумной и не задумывался о том, чтобы обратиться к Богу, даже когда едва не погиб в аварии. Это явно не его источник сил и утешения.

Фото Global Look Press

Культура и искусство?

Уайт явно не тот человек, который подойдет к Страсбургскому собору или откроет томик Уильяма Блейка и испытает утешение. Помню, он давал интервью FT, и журналистка спросила, что ему нравится в Лондоне. Ответ: «Harvey Nichols is a blast. I like the restaurants. This place is insane» [Harvey Nichols (Модный ТРЦ-бутик) — потрясающее. Мне нравятся эти рестораны. Это безумное место]. То есть из многократного пребывания в одной из величайших культурных столиц с ее архитектурным многообразием, театром и так далее Уайт вынес в первую очередь восхищение торговым центром и кабаками. Может, он еще что-то там вынес, но обычно когда человек называет что-то первым — это и есть то, что его привело в наибольший восторг.

Я в жизни ни в одном интервью Даны не слышал, чтобы он поставил какой-то глубокий нравственный вопрос, блеснул гуманитарными интересами, пофилософствовал, провел какую-то культурную параллель, заметил тонкую культурную особенность страны, в которой он побывал, немного приподнялся над консьюмеризмом, капиталистическим укладом жизни и прочим. Для него это все лирика. Конечно, какой-то культурный багаж у него есть, Guns n Roses или RHCP, но это все равно, мягко говоря, не гуманитарная широта.

Помню еще один момент из того интервью FT.

«Приносят нашу еду. Уайт берется за первое блюдо, тщательно отделяя свеклу от мяса и козьего сыра. У стейка он ест только мясо посередине. Прибывает телячья отбивная — Дана начинает нарезать и ее, также откладывая овощи в сторону (их в итоге унесут нетронутыми). Через несколько минут на двух его тарелках лежат горы нарезанного мяса».

Вот в этой сцене — все овощи откидываются в сторону, а на тарелках остаются только горы нарезанного мяса, которое Уайт пожирает, — в этом весь психологический портрет Даны. Никакой лирики. Какой уж тут Страсбургский собор.

Уайт мудрец в том, что касается житейского ума, творчества человеческих взаимоотношений, устроения дел, но по гуманитарной культуре он где-то на уровне подростка.

Древо познания?

Опять-таки, Дана не похож на того, кто проглатывает хорошие книги, зачитывается историей, философией, научными статьями и прочим. Он часто говорит, что Америка — величайшая страна в мире, но я уверен: если ему задать пять простых вопросов по американской истории, он не сможет на них ответить. Ну, не знаю, что такое, например, Акт Канзас-Небраска, или почему правление Эндрю Джонсона считается неудачным, или какое значение имела битва при Банкер-Хилле и так далее. Я ни разу не слышал от Даны каких-то исторических параллелей, осмыслений важных событий в истории страны, даже какого-то внятного анализа текущей политической ситуации в США. Только какие-то попсовые реплики про республиканцев и демократов и общепопулярные цитаты Рейгана, Линкольна.

Дана Уайт получает золотую 10-летнюю визу от руководства ОАЭ. Фото UFC

Семья?

После рассказов матери Даны про то, как он спал с октагон-герлз, и видео Колби Ковингтона, на котором Уайт сидит за столом казино рядом с какой-то дамой, с трудом верится, что любовь жены является для президента UFC главной подпиткой, утешением и средством от выгораний. Что касается детей, они родились уже тогда, когда Дана был богатым человеком. Дьюи Купер рассказывал, что уже в начале 90-х Уайт приезжал в зал Мейвейзеров в Вегас на крутой машине и у него были лучшие клиенты в городе. Поэтому дети точно не были его мотиватором на пути к первым деньгам. Стали ли они потом, по ходу уже зрелости, утешением и радостью? Ну, конечно, да, но отцов много, и все равно люди выгорают даже при любящей семье. Я уверен, что Уайт был бы Уайтом и без семьи.

Дана Уайт (справа) с сыном Эйданом. Фото Соцсети

Игра в казино?

Уайт — заядлый гэмблер. За блэкджек-столами вегасовских казино он крутил миллионами. Но опять-таки — Уайт играет не по маленькой: чтобы просто снять стресс, у него есть жесткий мани-менеджмент и игровая стратегия.

«Можно сказать, что я на двух работах. Днем я впахиваю в UFC, а ночью — за карточным столом. Максимальный мой проигрыш — 1 миллион долларов. Максимальный выигрыш — 6 миллионов. Моя цель — всегда уйти вовремя, а вовремя — это любой плюс, даже минимальный», — говорил босс UFC в выпуске Embedded. Как видите, даже подход к картам у него довольно ответственный и психологически отягощающий — нельзя просто проиграться и уйти, забыв обо всем. Так что и казино не назовем его отдушиной, здесь он тоже прилично напрягается.

Отпуск? Уайт отдыхает максимум три дня и называет современную молодежь слабаками и детьми. Считает их ленивыми и социально трусливыми

Тут лучше дать слово самому Уайту. Вот как он объяснял свое отношение к отдыху на YouTube-канале TorchPro.

«Почему я должен уходить на пенсию? Я люблю то, что я делаю. Летать по всему миру, останавливаться в лучших отелях мира, есть лучшую в мире еду и смотреть с лучших мест на лучших бойцов в мире. Я не представляю себя на пенсии. Я даже в отпуск ходить не люблю. Я могу поехать в отпуск на три дня, не больше. Все, что больше трех дней — это уже не для меня. И тем более если ты хочешь полететь куда-то далеко, в Италию или Грецию — это длительный полет, ты вынужден будешь там остаться подольше. Мне это не нравится. Даже трехдневный отпуск мне тяжело вынести.

Фото Getty Images

Какой бы совет я дал молодому поколению? Не знаю... Нужно пахать. Мне кажется, вот это молодое поколение, которое на подходе... Я не хочу сваливать их всех в одну кучу, но мне кажется, это поколение — кучка слабаков. И так как они — слабаки, никогда в истории не было таких возможностей, как сейчас. Если ты зверь, который берется за дело и впахивает, и ты безумно хочешь результата — ты просто переедешь всех этих ребят. Возьми этот ковид, люди боялись выходить из дома [изображает плачущий голос]: «Я боюсь идти на работу». И все это дерьмо. Нельзя построить реальный бизнес, сидя дома. Тебе нужно выходить на улицу, встречаться в офисе с единомышленниками, нарабатывать связи, устраивать вместе мозговой штурм. А это поколение — просто группа слабаков. Небольшая группа зверей-пахарей будет просто править этими детьми".

Так в чем же секрет этой машины? Где он столько лет черпает силы на такую огромную, нервную и продолжительную работу?

Честно, не знаю. Видимо, запас природной энергии Уайта настолько велик, а его способности и профессия так удивительно совпадают, что выгораниям этого человека не пробить.