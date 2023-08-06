Казахстанец красиво дебютировал в UFC. Алмабаев задушил соперника во втором раунде

Асу без проблем справился с Осборном.

В ночь на 6 августа в Нэшвилле проходит турнире UFC Fight Night, в главном событии которого Кори Сэндхаген встретится с Робом Фонтом. А открыл кард поединок представителя Казахстана Асу Алмабаева и американца Оде Осборна.

Для Алмабаева этот бой стал дебютным в UFC. Асу шел на серии из 13 побед подряд, восемь из которых были досрочными. Последние три поединка Алмабаев провел в бахрейнском промоушене Brave CF, ранее он также выступал в Naiza FC, M-1, ACB И Fight Nights. Именно в промоушене Камила Гаджиева Асу потерпел единственное в карьере досрочное поражение. В поединке с Тагиром Уланбековым Алмабаев постучал во время добиваний — возможно, из-за травмы, которую получил в результате проведенного Тагиром тейкдауна.

Соперник Алмабаева, Оде Осборн, выступает в UFC три с половиной года. В промоушен он попал через претендентскую серию, а дебютировал на турнире, где Конор Макгрегор победил Дональда Серроне. Первый бой получился неважным: Осборн проиграл Брайану Келлехеру в первом раунде «гильотиной». Всего в UFC Оде провел семь поединков, четыре из которых выиграл. В том числе он победил Зарруха Адашева, которого нокаутировал на 61-й секунде правым боковым.

Первый раунд бойцы начали осторожно. Алмабаев много двигался, иногда вкладывался в силовые оверхенды, а по истечении пары минут оформил тейкдаун и оказался в гарде. Казахстанец держал соперника в центре клетки и набрасывал удары. Осборн от них не получал серьезного урона, зато Асу планомерно забирал раунд. При этом у самого Алмабаева на лице появилось небольшое рассечение. В конце раунда Асу имел шанс закончить поединок: он поймал соперника на прием «перуанский галстук», но не смог задушить Осборна до того, как прозвучала сирена.

Второй отрезок начался с активных попыток Алмабаева пройти в ноги, но Осборн стал защищаться лучше. Асу даже выбросил красивую вертушку, после которой попробовал оформить тейкдаун, но и эта попытка провалилась. Осборн все же оказался на канвасе, но только спустя полторы минуты. Казахстанец контролировал соперника у сетки, зашел за спину и замкнул замок на шее, но недостаточно плотно: Осборн освободился. Но Асу предпринял вторую попытку — в этот раз Оде не выдержал и постучал.

Несмотря на то, что промоушен покинул Жалгас Жумагулов, в наилегчайшем дивизионе UFC есть достойные представители Казахстана. Несколько недель назад дебютную победу одержал непобежденный Азат Максум, который одолел ветерана Тайсона Нема. Теперь его поддержал и Алмабаев, который после боя заявил, что в UFC появилась новая звезда наилегчайшего веса.