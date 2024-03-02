Российский боец Умар Нурмагомедов проведет поединок с Бекзатом Алмаханом из Казахстана на турнире UFC Fight Night 238 в ночь на 3 марта. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США). Основной кард стартует в 00.00 по московскому времени. Бой Нурмагомедов — Алмахан ожидается в 00.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 238. В России в прямом эфире видеотрансляцию поединка бесплатно можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также турнир будет доступен на платной платформе UFC Fight Pass.

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