Евлоев — о решении Топурии вызвать на бой Шона О'Мэлли: «Мальчик не знает, чего хочет»

Непобежденный российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев отреагировал на решение чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии бросить вызов чемпиону UFC в легчайшем весе Шону О'Мэлли.

«Добавьте ещё одного парня к длинному списку, в который не входит реальный претендент на пояс. Мальчик не знает, чего хочет», — написал Евлоев в соцсетях.

На счету Евлоева 18 побед и 0 поражений, и в настоящее время он занимает 5-ю строчку в рейтинге полулегковесов UFC.