UFC 300: время начала трансляции главного карда и какие бои пройдут
Турнир UFC 300 состоится в Парадайзе в ночь на 14 апреля 2024
Юбилейный турнир UFC 300 состоится в спортивном комплексе T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США) в ночь на 14 апреля. Основной карт стартует в 05.00 по московскому времени.
В главном событии вечера ММА подерутся за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и Джамал Хилл. Также в соглавном событии ивента пройдет титульный бой между китаянками Чжан Вэйли и Янь Сяонань. На юбилейном турнире россиянин Арман Царукян выйдет в октагон с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Главный кард UFC 300
Алекс Перейра — Джамал Хилл
Вейли Жанг — Ян Сяонань
Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй
Чарльз Оливейра — Арман Царукян
Бо Никал — Коди Брандэйдж
UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта
Новости