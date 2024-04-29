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Сегодня, 10:08

Кормье: «Махачеву нужны соперники посерьезней»

Кормье считает, что Махачеву нужно подраться с известным бойцом
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что чемпиону в легком весе Исламу Махачеву (25-1) нужно подраться с известным бойцом, чтобы выйти на новый уровень в медийном плане.

«Я уже давно говорю, что Махачеву нужны более серьезные соперники. Сейчас Ислам не хочет драться с Гейджи, потому что тот проиграл Холлоуэю. Но ему нужны большие имена! Ему нужен бой с Оливейрой, потому что он узнаваемый боец. Исламу нужно драться с Конором или Чендлером, потому что это громкие имена. Они помогут Махачеву выйти на новый уровень. Ему нужен бой с Порье, потому что Дастин — звезда. Имя Царукяна, с другой стороны, неизвестно широкой публике. Надеюсь, Ислам только выиграет от боя с Порье», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Даниэль Кормье
Ислам Махачев
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