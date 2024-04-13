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Чарльз Оливейра — Арман Царукян: когда начнется трансляция боя на UFC 300

Оливейра подерется с Царукяном на турнире UFC 300 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арман Царукян.
Фото USA Today Sports

Бразильский боец Чарльз Оливейра подерется с россиянином Арманом Царукяном на турнире UFC 300 на арене T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США) в ночь с 13 на 14 апреля. Основной кард стартует в 05.00 по московскому времени. Бой Оливейра — Царукян ожидается в 05.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартует в 01.00 с прелимов, трансляция на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

27-летний Царукян за свою карьеру в UFC одержал 8 побед и потерпел 2 поражения.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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