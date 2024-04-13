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Сегодня, 17:40

Богатырев: «Не понимаю, почему Царукян идет таким фаворитом»

Алина Савинова
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Боец ACA Адам Богатырев считает, что букмекеры ошибаются, выдвигая Армана Царукяна фаворитом в бою против Чарльза Оливейры с коэффициентом 1.45.

«Честно говоря, не понимаю, почему Царукян идет таким фаворитом. Чисто из-за того, что он набрал ход? У него три победы подряд сейчас, если не ошибаюсь. Но Оливейру списывать нет смысла, он так же уверенно побил Дариуша. Чарльз — очень голодный парень, который может любому бой дать. Я не считаю, что можно его списывать, это глупо. Шансы 50 на 50», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Бой между Царукяном и Оливейрой состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

В своей карьере 27-летний Царукян одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и 9 поражений.

Источник: РБ Спорт
Адам Богатырев
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
ММА
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