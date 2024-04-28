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Сегодня, 11:15

Топурия отказался от реванша с Волкановски

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Илия Топурия.
Фото USA Today Sports

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) отказался проводить реванш с Александром Волкановски (26-4) на UFC 305, сообщает комментатор Джо Роган.

«Я не знаю, с кем следующим он хочет драться, но, полагаю, он чувствует себя чемпионом и думает, что может выбирать себе бои. Я знаю, что он отказался от реванша с Волкановски на UFC 305 в Перте», — заявил Роган.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Александр Волкановски
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