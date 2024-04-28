Топурия отказался от реванша с Волкановски

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) отказался проводить реванш с Александром Волкановски (26-4) на UFC 305, сообщает комментатор Джо Роган.

«Я не знаю, с кем следующим он хочет драться, но, полагаю, он чувствует себя чемпионом и думает, что может выбирать себе бои. Я знаю, что он отказался от реванша с Волкановски на UFC 305 в Перте», — заявил Роган.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.