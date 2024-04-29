Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:20

Шон О'Мэлли: «Махачев против Холлоуэя — это был бы дикий бой!»

О'Мэлли хотел бы увидеть бой между Махачевым и Холлоуэем
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) хотел бы увидеть поединок между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем (25-7).

«Вдруг у Дастина Порье получится наконец взять Ислама в гильотину? А как насчет боя Макса Холлоуэя против Ислама? Мы никогда не видели, чтобы Макс кого-то жестко нокаутировал. Гейджи был выше Холлоуэя в рейтинге, но Макс нокаутировал его. Так что такой бой имеет смысл. Это было бы дико!» — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Ислам Махачев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Звездные пловцы намерены подать иск на ВАДА из-за скандала с допингом на Играх в Токио
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
Лидер «Коррозии металла» заявил о приостановке деятельности группы
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Стало известно о работе двенадцатого фигуранта дела о «Крокусе» на стройке
Великий понедельник Страстной недели: чтение Евангелия, приметы, что нельзя делать
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: дата и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Махачев: «Я смогу легко победить Порье»
Махачев: «Я не понимаю, зачем вообще нужен пояс BMF»
Кормье: «Махачеву нужны соперники посерьезней»
Ислам Махачев назвал бой мечты
Ислам Махачев раскрыл свой план на бой с Порье: «Главное — не попасть в гильотину»
Ислам Махачев: «Я не хочу давать шанс Максу Холлоуэю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев — о невыплате Царукяну гонорара за бой: «Эта ситуация абсурдна»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости