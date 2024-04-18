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Американский судья извинился перед Царукяном за решение отдать победу Оливейре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский судья извинился перед российским бойцом UFC Арманом Царукяном за то, что не отдал ему победу в бою против Чарльза Оливейры.

«Только один судья отдал победу Оливейре. Он позвонил одному из наших тренеров и извинился за то, что принял такое решение, — цитирует ТАСС представителя команды Царукяна. — Сразу после боя мы все были удивлены тому, что решение судей разделилось. Это была победа единогласным решением».

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
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