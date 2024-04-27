UFC: началась прямая трансляция боев турнира

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) начался турнир UFC on ESPN 55. На канале «Матч Боец» началась бесплатная видеотрансляция боев вечера смешанных единоборств, который проходит на территории спортивной арены UFC Apex.

В главном событии турнира UFC on ESPN 55 (UFC Vegas 91 — альтернативное название) подерутся представители наилегчайшего веса — американец Алекс Перез и бразилец Матеус Николау. В со-главном поединке сойдутся бойцы полутяжелого веса — Богдан Гуськов из Узбекистана и Райан Спэнн из США.

Основной кард бесплатно также покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 02.00 мск.

Посмотреть все поединки вечера ММА в Лас-Вегасе можно по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC Vegas 91. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.