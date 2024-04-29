Махачев: «Я не понимаю, зачем вообще нужен пояс BMF»

Махачев подчеркнул, что ему неинтересен поединок за пояс BMF

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) подчеркнул, что ему неинтересен поединок за пояс BMF.

«Честно говоря, я мечтаю о втором чемпионском поясе — в полусреднем весе. Я не знаю, кто будет моим соперником, сейчас чемпионом является Леон Эдвардс. Что касается BMF — мне этот пояс не нужен (Смеется.). Потому что я не знаю, для чего он вообще существует», — сказал Махачев TMZ Sports.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.