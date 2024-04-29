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Сегодня, 18:10

Гончаров считает, что Волкову и Павловичу надо выявить лучшего

Виктория Кравченко
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров рассказал, что Александр Волков и Сергей Павлович правильно поступили, согласившись сразится друг с другом в UFC.

«Их могли бы мариновать без боев. Не хочешь драться — не дерись. Никто бы напрямую об этом не говорил, но бои бы долгое время не давали, а потом давали те бои, которые им не нужны, — с ребятами заведомо ниже в рейтинге. По-спортивному поединок Павловича и Волкова напрашивался. Бразильцы дерутся с бразильцами, американцы с американцами. Два сильных тяжеловеса должны выяснить, кто лучше и пойдет дальше за титулом. Это флагманы российского тяжелого веса. Я сам к этому стремлюсь. Но эти ребята, оба, номер один. Оба на первом месте. Поэтому надо выяснить, кто сильнее. Их бой должен произойти, как бы мы к этому не относились. Или Павлович победит досрочно, или Волков по очкам», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Бой Волкова и Павловича пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/goncharov-volkovu-i-pavlovichu-nado-vyyasnit-kto-nakhoditsya-na-pervom-meste-358165/
Евгений Гончаров
Сергей Павлович
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